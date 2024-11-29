В Кашире планируют провести капремонт более 1 600 м тепловых сетей от котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнением работ по реконструкции участков тепловых сетей от котельной в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г. о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т. ч. ПИР)». Протяженность участков сетей 1 636 п. м.:

от сущ. ТК у дома № 29 до Центральной д. 15 – 200 п. м;

от дома № 5/2 до дома № 7/2 по ул. Кржижановского — 80 п. м;

от сущ. ТК возле дома № 19 до дома № 3 по ул. Кржижановского — 130 п. м;

от сущ. ТК по ул. 8 Марта до сущ. ТК к дому 21 по ул. Центральная — 76 п. м;

от д. 24 по ул. 8-е Марта до ТК у д. 1/3 ул. Кржижановского — 180 п. м;

от ТК у д. 5 по ул. Московская до ТК у д. 16 по ул. Советский проспект — 258 п.м;

между домами № 9 и 11 по ул. Металлистов — 21 п. м;

от дома № 27 по ул. Садовая до дома № 2 по ул. Центральная — 25 п. м;

от дома № 15 ул. Центральная до ТК у дома № 14/3 по ул. Вахрушева — 550 п. м;

от школы № 7 ул. Центральная д. 17 к ТК у дома № 37 по ул. Новокаширская — 40 п. м;

от дома № 4 по ул. Масленникова на детский сад № 10–46 п. м;

от дома № 15 по ул. Центральная до ТК у дома 17 по ул. Центральная — 30 п. м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.