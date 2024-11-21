сегодня в 18:29

В Кашире планируют провести капремонт более 800 м тепловых сетей от котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 2 в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г», —сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкр. № 3, ул. Металлургов, д. 5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т. ч. ПИР).

Протяженность участков сетей:

от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3 и ул. Ленина д. 15/2 — 150 м.

от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 — 700 м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.