сегодня в 18:27

В Кашире планируют провести капремонт более 600 м тепловых сетей от котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г. о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т. ч. ПИР). Протяженность участков сетей:

между домами № 2 и № 4 по ул. Центральная – 20 м.

от ТК д. 27 по ул. Садовая до ТК у д. 2 ул. Центральная — 80 м.

от дома № 9 по ул. Садовая до ТК между школой № 3 и домом № 4 по ул. Металлистов – 120 м.

от врезки в дом № 13 по ул. Московская до существующей ТК у Д/с — 40 м.

от ТК к д. 11 по ул. Советский проспект – 105 м.

от д. 7 до д. 9 по ул. Клубная — 47 м.

от ТК в районе д. 5 по ул. Клубная до ТК у дома 3 по ул. Клубная — 192 м.

Общая протяженность: 604 метра.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.