В Кашире планируют построить блочно-модульную котельную

В городском округе Кашира планируют построить блочно-модульную котельную. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной в городском округе Кашира Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская (в т. ч. ПИР)».

Помимо строительства БМК подрядчику необходимо выполнить следующие работы: монтаж дымовой трубы, строительно-монтажные работы по устройству наружных инженерных сетей, благоустройство территории и др.

Выполнение работ планируется завершить до конца 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.