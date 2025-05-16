В Кашире на ВЗУ-6А запустили новый насос

С окончанием отопительного сезона весной на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства в Кашире традиционно начинается подготовка к следующему отопительному сезону: проводится комплекс необходимых мероприятий, и 2025 год не стал исключением. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Традиционно будет выполнен весь спектр работ: обработка артезианских скважин, ремонт кровли, восстановление отмостки зданий, утепление фасадов, ремонт дверей, ворот и оконных блоков. Также в постоянном режиме выполняются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности с использованием современных технологий.

Так, на ВЗУ-6А в деревне Баскачи городского округа Кашира был запущен новый насос. Основная задача насоса — перекачка очищенной воды от ВЗУ к потребителям. Новый насос обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения для более 14 500 жителей округа.

В 2024 году в округе завершили работы по капитальному ремонту водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6А в мкр. Реализация данного проекта вызвала позитивный отклик у жителей. Будучи изношенным и подвергаясь локальным ремонтам в связи с неоднократными прорывами, магистраль требовала масштабного вмешательства. И в 2024 году жители деревни Баскачи и прилегающих населенных пунктов смогли забыть про проблемы с водой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.