В январе в Подмосковье снизилось количество обращений о незаконной парковке во дворах

С начала года в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило 940 обращений по вопросу размещения транспортных средств возле контейнерных площадок. Зафиксированы нарушения жителями посредством раздела «Народный инспектор» в приложении «Добродел», сообщает пресс-служба ведомства.

После поступления заявка проходит модерацию сектором центра обработки данных министерства. Если она подана корректно, нарушителю выписывается постановление об административном правонарушении по упрощенной системе. Основная цель — минимизировать создание препятствий для вывоза ТКО региональным оператором.

«Народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. За 2024 год благодаря системе, вынесено порядка постановлений на сумму более 5 миллионов рублей. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Топ-5 распространенных ошибок при подаче обращения через «Народный инспектор»:

На видео отсутствует госномер транспортного средства;

Госномер нечитаем, видео снято издалека;

Машина припаркована далеко от контейнерной площадки;

Очень короткое видео — менее 15 секунд, снято резкими движениями;

На видео отсутствует контейнерная площадка.

Штраф для нарушителей составит 5 000 рублей.

Благодаря проактивным мерам, принятыми инспекторским и отраслевым составами ведомства, количество обращений по вопросу размещения транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки в январе снизилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.