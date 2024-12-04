В Яхроме восстановлено уличное освещение по просьбам жителей

Жительница Яхромы в одном из городских телеграм-чатов обратила внимание на состояние освещения на лестнице к остановке «Конечная». Недостаточное освещение в этом месте создавало опасность для пешеходов в зимний период, когда на лестнице образуется гололед, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сообщение не осталось незамеченным, и уже вскоре специалисты городской службы МКУ «ЖКХ и благоустройство» незамедлительно приняли необходимые меры, чтобы восстановить освещение в короткий срок.

«Наши городские службы внимательно относятся к сообщениям жителей о состоянии тех или иных объектов инфраструктуры. Все заявки исполняются в максимально короткий срок и, конечно же, заявителю дается подтвержденный ответ», — прокомментировал заместитель главы Дмитровского округа Михаил Жуков.

В случае возникновения внештатных ситуаций жители могут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (499) 702-22-22.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.