В Яхроме отработали действия при аварии на котельной

Службы Дмитровского округа 15 октября провели в Яхроме тренировку на случай нарушения работы котельной. Участники отработали взаимодействие при сбоях теплоснабжения социальных учреждений и многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оперативный штаб возглавил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов. На месте работу служб координировал заместитель главы Игорь Круль. Тренировка прошла по плану локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

В ней участвовали представители администрации, Ростехнадзора, МОС АВС, ГУП МО «Дмитровское ЖКХ», «Мособлгаза», «Россетей», Дмитровского водоканала, служб благоустройства, управляющих компаний и других предприятий города, а также министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Организацию резервного отопления отработали на примере Яхромской школы № 1 и центра культурного развития «Яхромский». Оба учреждения получают тепло от котельной на улице Ленина. При аварии для них предусмотрено использование передвижных блочно-модульных котельных.

Участники отработали оповещение служб, доставку оборудования, подготовку площадок и подключение к сетям. План также предусматривает обеспечение котельных электричеством, водой и топливом, проверку трубопроводов и настройку оборудования перед запуском. Управляющие компании подключились к совместной работе по вопросам теплоснабжения многоквартирных домов.

«Больницы, школы, детские сады особенно зависят от стабильной подачи тепла. Поэтому для социальных объектов необходимо заранее продумывать резервные решения с учетом технических условий», — отметил Игорь Круль.

По его словам, тренировки помогают службам согласованно действовать в нештатной ситуации и быстрее восстанавливать теплоснабжение. Такая подготовка сокращает время на организацию временного отопления, пока специалисты восстанавливают основной источник тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.