В Ивантеевке завершили ремонт канализационного коллектора после аварии 18 декабря

В Ивантеевке 18 декабря завершили работы по устранению аварии на канализационном коллекторе, система восстановлена и функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ивантеевке завершили ремонт канализационного коллектора, авария на котором произошла несколько дней назад на пустыре за гимназией №3, в районе домов №7, 7а и 9а по улице Новоселки-Слободка. В результате обрушения свода коллектора диаметром 600 мм поток жидкости увлек в трубу грунт, песок и обломки железобетонных конструкций на участке длиной 70 метров. В некоторых местах материалы полностью перекрыли рабочее сечение трубы.

На место происшествия выезжали депутаты окружного совета депутатов, в том числе заместитель председателя Николай Михайлин и Анна Дунаева. Авария доставила наибольшие неудобства жителям улиц Новоселки-Слободка и Станционной. Для устранения последствий ограничили движение стоков на одном из промежуточных колодцев на улице Чистопрудной, а промывку коллектора проводили круглосуточно. Из-за риска повторного обрушения сотрудники Водоканала использовали щадящий режим очистки.

После освобождения трубы от песка и грязи в нее установили гильзы меньшего диаметра из современных материалов. Сейчас на месте аварии засыпают котлован, а в ближайшее время планируется откачать сточные воды с поверхности грунта и провести дезинфекцию территории. Все работы планируют завершить к началу следующей недели. Уполномоченный главы округа Нина Ушакова поблагодарила жителей за терпение и понимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.