В Истринском округе обновляют теплотрассу в поселке Гидроузла

Капитальный ремонт теплотрассы проводят у дома №31 в поселке Гидроузла имени Куйбышева в Истринском округе. Специалисты заменят 200 метров труб отопления и горячего водоснабжения и завершат монтаж на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Возле дома №31 меняют аварийный участок теплотрассы протяженностью 50 метров — от здания до парка. Всего планируется заменить 200 метров трубопроводов отопления и горячего водоснабжения диаметром 100–150 мм. Новые трубы прокладывают в ППУ-изоляции, что повышает их долговечность и снижает теплопотери.

Участок под дорогой ремонтируют методом протаскивания без вскрытия покрытия. Это позволяет сохранить подачу горячей воды на время работ и избежать перекрытия проезда.

Монтаж завершат до конца недели, после чего проведут гидравлические испытания. Затем рабочие восстановят бордюры и отмостку дома, выполнят планировку грунта. Газон приведут в порядок в начале июля с учетом времени, необходимого для естественной усадки почвы.

Замена труб на современные повысит надежность системы, снизит риск аварий и обеспечит стабильное теплоснабжение и подачу горячей воды жителям поселка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.