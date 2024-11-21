В Истре заменили глубинные насосы по 27 адресам

С начала 2024 года специалисты МУП «Истринская теплосеть» успешно заменили глубинные насосы по 27 адресам в различных населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводились в следующих населенных пунктах:

Пречистое;

Карцево;

Павловское;

Рождествено;

Снегири;

Новопетровское;

Глебово-Избище;

Курсаково;

Агрогородок;

Кострово;

Ефимоново;

Северный;

Гидроузла им. Куйбышева;

Ивановское;

Исаково;

Савельево;

Павловская Слобода;

Манихино;

Алексино;

ОПХ Манихино.

Замена глубинных насосов крайне важна. Глубинный насос — это сердце водозаборного узла. Если он выходит из строя, то ВЗУ перестает функционировать и осуществлять водоснабжение жителям.

Во избежание неожиданного падения производительности насоса или его выхода из строя специалисты МУП «Истринская теплосеть» проводят своевременную замену глубинных насосов вышедших из строя. Это позволяет обеспечить надежное водоснабжение и поддерживать комфортные условия жизни в наших населенных пунктах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.