В Истре заменили 13 глубинных насосов с начала года

В Истре с начала года было заменено 13 глубинных насосов в разных населенных пунктах округа: п. Гидроузла им. Куйбышева; п. Глебовский; д. Хуторки; д. Ефимоново; с. Новопетровское; д. Глебово-Избище; д. Алехново; с. Павловская Слобода; д. Курово. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

МУП «Истринская теплосеть» управляет целой водной артерией длиной в 236 километров. А под землей, на глубине более 80 метров скрываются мощные насосы. Они круглосуточно трудятся, поднимая на поверхность около 160 куб. метров чистой воды каждый час.

От того, насколько четко работает это сложное оборудование, зависит комфорт и благополучие всех жителей округа. Значимость бесперебойной работы этих водопроводных сетей — колоссальна.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.