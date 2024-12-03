В Истре выполнили более 1,8 тыс заявок по ремонту домофонов
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С начала 2024 года УК и подрядные организации г. о. Истра приняли и выполнили 1 894 заявки по ремонту и обслуживанию подъездных домофонов. Из них по г. Истра отработано 844 заявки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Дополнительно было выполнено 697 планово-профилактических обслуживаний, которые включают:
- профилактический осмотр оборудования;
- регулировку (замену) дверного доводчика;
- смазку петель дверей;
- регулировку электромагнитного замка;
- замену блока питания;
- замену кнопки входа.
Качественное обслуживание и ремонт домофонов играют ключевую роль в обеспечении безопасности жильцов.
Рабочий домофон позволяет контролировать доступ в подъезды и предотвращает несанкционированное проникновение посторонних лиц.
Заявки на ремонт подъездных домофонов можно оставлять по телефонам:
- управляющей компании АО «Истринская теплосеть» г. Истра: +7 (991) 650-68-80, +7 (977) 115-76-74;
- управляющей компании МБУ «ЖКУ г. о. Истра»: +7 (498) 317-73-28; +7 (995) 794-20-92;
- организации, обслуживающей домофон — телефонные номера размещены на информационных щитах в подъездах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.
«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.
Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.