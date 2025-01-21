В Истре выявили факт незаконного сброса отходов вблизи контейнерной площадки

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в очередной раз помогла выявить факт несанкционированного сброса отходов вблизи контейнерной площадки в округе Истра. Так, 13 января в объектив видеонаблюдения попал фургон, с которого был произведен несанкционированный сброс в селе Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, дом № 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нарушители без зазрения совести в самый разгар дня быстро свалили весь хлам (коробки со строительными и иными отходами) рядом с бункером и скрылись, предполагая, видимо, оказаться безнаказанными.

Такое нарушение не пройдет. «Безопасный регион» фиксирует номера транспортных средств, с которого осуществляется сброс и автоматически в адрес собственника машины направляется штраф по упрощенной процедуре.

Сброс отходов вблизи мусоросборочных площадок недопустим. За это полагается штраф:

размер штрафа для физических лиц — до 70 тыс. рублей;

на должностных лиц — до 100 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

На контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) нельзя складировать большие объемы отходов, в том числе строительных: строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев, керамическую плитку и т. д.

На сайте Минэкологии опубликован реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф. Каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз.

Жителей просят ответственно подходить к утилизации отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.