В Истре выявили факт незаконного сброса отходов вблизи контейнерной площадки
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Истра
Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в очередной раз помогла выявить факт несанкционированного сброса отходов вблизи контейнерной площадки в округе Истра. Так, 13 января в объектив видеонаблюдения попал фургон, с которого был произведен несанкционированный сброс в селе Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, дом № 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Нарушители без зазрения совести в самый разгар дня быстро свалили весь хлам (коробки со строительными и иными отходами) рядом с бункером и скрылись, предполагая, видимо, оказаться безнаказанными.
Такое нарушение не пройдет. «Безопасный регион» фиксирует номера транспортных средств, с которого осуществляется сброс и автоматически в адрес собственника машины направляется штраф по упрощенной процедуре.
Сброс отходов вблизи мусоросборочных площадок недопустим. За это полагается штраф:
- размер штрафа для физических лиц — до 70 тыс. рублей;
- на должностных лиц — до 100 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.
На контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) нельзя складировать большие объемы отходов, в том числе строительных: строительные смеси, кровельные материалы, доски, бревна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев, керамическую плитку и т. д.
На сайте Минэкологии опубликован реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф. Каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз.
Жителей просят ответственно подходить к утилизации отходов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.
«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.