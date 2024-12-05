В Истре увеличат объем работ по модернизации контейнерных площадок в 2025 году

Более 120 тысяч человек постоянно проживает в городском округе Истра. Однако в летний период, а также во время праздников, эта цифра увеличивается в несколько раз. Потому вопросы складирования и вывоза мусора, а также борьба с несанкционированными навалами для округа являются актуальными, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К примеру, только за уходящий 2024 год в округе были модернизированы 14 контейнерных площадок, а также доустановлены дополнительные баки и 8-кубовые бункеры для крупногабаритных отходов.

Такая работа по реконструкции контейнерных площадок проводилась в Истре, Дедовске, Агрогородке, Рождествено, Глебовском, Павловской Слободе и в других населенных пунктах.

Однако уже в следующем 2025 году объем работ по модернизации контейнерных площадок будет увеличен в разы. В городском округе Истра планируется реконструкция сразу 136 контейнерных площадок, доустановка более чем 80 контейнеров, а также 79 бункеров для крупногабаритных отходов.

В адресный перечень вошли точки, где наиболее часто фиксируются случаи образования навалов и перенакопления мусора, которые фиксировались в течение 2024 года как сотрудниками администрации, так и неравнодушными жителями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.