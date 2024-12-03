В Истре устранено около 160 засоров за ноябрь

За ноябрь МУП «Истринская теплосеть» устранила около 160 засоров. Основная причина этих засоров — незнание правил пользования канализацией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В «антилидерах» с большим отрывом оказался Дедовск — более 45 засоров, далее следует Истра с около 30 засорами, а замыкает тройку Павловская Слобода с около 20 засорами.

В унитаз часто скидывают наполнители для туалетов животных, остатки строительных материалов, таких как керамзит и цемент. Большую проблему представляют маленькие влажные салфетки, которые забивают трубы и мешают работе насосов, создавая дополнительные сложности для коммунальщиков.

Правильное обращение с канализацией — это важный аспект, который помогает сохранить чистоту и работоспособность систем. Жители должны ответственно следить за тем, что попадает в канализацию.

По вопросам, связанным с засором канализации, можно круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу МУП «Истринская теплосеть» по телефонам: 8 (498) 314-99-96, 8 (916) 280-11-26.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.