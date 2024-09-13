В Истре установлено сразу 5 станций обезжелезивания воды в текущем году

Пять станций обезжелезивания воды установили в 2024 г. в городском округе Истра: в деревнях Красный поселок, Карцево, Андреевское, Курово и Дьяково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопросы по качеству воды в этих населенных пунктах поступали от местных жителей уже не первый год. Все ВЗУ построены в 1960–1970 годах, на сегодня уже не отвечают санитарным требованиям и потребностям населения, а это в общей сложности почти 2 тыс. человек.

Все пять новых станций установлены в блочно-модульных контейнерах, производительность каждой — до 500 кубов в сутки. Кроме этого, на ВЗУ также установлены резервуары чистой воды, объемом 27 кубометров, и насосные станции II подъема, производительностью до 45 кубометров в час.

Важное преимущество системы водоподготовки — работа без использования электроэнергии, в гидроавтоматическом режиме, с применением кинетической энергии, что делает процесс экологически безопасным и энергоэффективным.

Еще один существенный плюс — новое оборудование российского производства, а значит проблем с расходниками и комплектующими у сотрудников МУП «Истринская теплосеть» не будет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.