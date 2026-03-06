В Истре теплосеть обновила 5,5 км сетей и модернизирует котельные

АО «Истринская теплосеть» в 2025 году обновило более 5,5 км теплоизоляции трубопроводов и модернизировало оборудование в котельных округа. В 2026 году предприятие продолжит замену узлов учета газа на восьми объектах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты АО «Истринская теплосеть» ежедневно проводят мониторинг оборудования и выполняют текущие ремонты для бесперебойной подачи тепла и горячей воды жителям округа.

В 2025 году предприятие обновило более 5,5 км теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения и отопления. Основной объем работ выполнили в Дедовске, Кострово, Глебовском, Новопетровском, Рождествено, Румянцево и Устиново. В котельных и центральных тепловых пунктах установили 32 новых насоса и заменили 13 теплообменников. В модульных котельных также обновили 13 котлов.

Отдельное направление — замена узлов учета расхода газа. В 2025 году работы провели на семи объектах предприятия. В 2026 году приборы учета заменят еще на восьми котельных в Обушково, Павловской Слободе, Сокольниках, Лучинском, Северном, Истре и Дедовске. Модернизация позволит повысить точность учета газа, безопасность и надежность оборудования, а также улучшить экономическую эффективность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.