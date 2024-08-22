В Истре рабочие продолжают локальный ремонт кровель

В городском округе Истра продолжается локальный ремонт кровель. План-график по ремонту кровель в многоквартирных домах составляется с учетом заявлений от собственников, а также по результатам обходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты АО «Истринская Теплосеть» ремонтируют мягкую кровлю по адресам:

ул. Воскресенская площадь, дом № 3;

ул. Босова, дом № 14;

ул. Рабочая, дом № 1а;

ул. Главного конструктора В. И. Адасько, дом № 4;

ул. Босова, дом № 23/44 — здесь планируется ремонт воздуховода.

Сейчас, когда позволяет погода, работы идут с особой интенсивностью. Специалисты отмечают, что до сезона дождей остается не так много времени.

Круглосуточная диспетчерская служба МКД УК АО «Истринская Теплосеть»:

8 (991) 650-68-80;

8 (977) 115-76-74.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.