В Истре рабочие продолжают локальный ремонт кровель
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В городском округе Истра продолжается локальный ремонт кровель. План-график по ремонту кровель в многоквартирных домах составляется с учетом заявлений от собственников, а также по результатам обходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты АО «Истринская Теплосеть» ремонтируют мягкую кровлю по адресам:
- ул. Воскресенская площадь, дом № 3;
- ул. Босова, дом № 14;
- ул. Рабочая, дом № 1а;
- ул. Главного конструктора В. И. Адасько, дом № 4;
- ул. Босова, дом № 23/44 — здесь планируется ремонт воздуховода.
Сейчас, когда позволяет погода, работы идут с особой интенсивностью. Специалисты отмечают, что до сезона дождей остается не так много времени.
Круглосуточная диспетчерская служба МКД УК АО «Истринская Теплосеть»:
- 8 (991) 650-68-80;
- 8 (977) 115-76-74.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.
«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.