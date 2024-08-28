В Истре проводят работу по подготовке тепловых камер к зимнему периоду

АО «Истринская Теплосеть» продолжает работу по подготовке тепловых камер к зиме. Эта часть сетей требует особого внимания — это подземные пункты распределения тепла по районам и кварталам. Выходит из строя тепловая камера — без тепла остаются десятки домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Для чего нужны тепловые сети? Внутри бетонных коробов располагаются задвижки, отводы, перемычки и компенсаторы. Именно здесь находятся вентили для включения или отключения тепла.

Сотрудники АО «Истринская Теплосеть» провели работы по восстановлению конструкции тепловой камеры в д. Павловское у дома № 2, а также в Дедовске — на ул. Спортивная, д. № 6.

На этой неделе в планах у специалистов привести в нормативное состояние тепловые камеры по адресам: г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, д. № 10а; г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. № 12.

Продолжается работа в п. Первомайский, в районе тепловой камеры № 29. Также ведутся работы в п. Румянцево, по ул. Школьной, в районе д. № 17: здесь идет замена плит перекрытий, монтаж новой тепловой камеры и засыпка канала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.