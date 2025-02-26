В Истре проводится подготовка к проведению масштабной модернизации водоотведения

Для обеспечения надлежащего качества оказываемых услуг потребителям в округе Истра проводится работа по модернизации системы водоотведения, сообщает пресс-служба администрации округа.

К примеру, только в рамках своей инвестпрограммы силами МУП «Истринская теплосеть» в прошлом году была проведена модернизация очистных сооружений поселка Котово, а также напорного коллектора от КНС № 1 города Истра до истринских очистных сооружений.

В настоящий момент проводится работа по подготовке к проведению будущей масштабной модернизации и строительства сразу нескольких объектов. Самыми важными для развития муниципального округа Истра на данный момент являются 2 основных мероприятия:

капремонт очистных сооружений города Истра;

строительство очистных сооружений города Дедовск.

На сегодняшний день Дедовск — это одна из ключевых точек по вопросу организации работы системы водоотведения, поскольку город десятилетиями не имеет своих рабочих очистных сооружений.

Однако благодаря проведенной подготовительной работе, план по строительству очистных вошел в госпрограмму Московской области, и уже сейчас этот масштабный проект проходит Госэкспертизу. Строительство собственных очистных сооружений, производительностью 30 тыс. куб. метров в сутки, на территории Дедовска не только решит сложный многолетний вопрос с водоотведением, но и даст новый импульс для развития города.

Кроме того, в рамках программы модернизации объектов ЖКХ на территории муниципалитета запланирован еще ряд мероприятий:

реконструкция канализационного коллектора села Павловская Слобода на территории бывшей суконной фабрики Ягужинского;

строительство КНС в деревне Рычково и напорных коллекторов в канализационные сети города Истра;

строительство КНС посёлка Дедовской школы-интерната и коллектора в канализационные сети города Дедовск.

По всем объектам уже ведется работа, готовится проектная и конкурсная документация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.