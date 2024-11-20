В Истре провели отбор 3 тыс проб воды в 2024 году

Качество питьевой и сточной воды в городском округе Истра находится под строгим контролем сотрудников лаборатории при МУП «Истринская теплосеть». За 10 месяцев 2024 года специалисты лаборатории провели отбор около 3 тыс. проб и выполнили более 12 тыс. исследований по различным показателям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мониторинг, который осуществляется ежедневно, играет ключевую роль в обеспечении здоровья и безопасности жителей.

Современное оборудование лаборатории обеспечивает высокую скорость и точность анализа проб воды. Специалисты лаборатории не просто проверяют, но и тщательно контролируют химические показатели воды, такие как жесткость, мутность, запах, привкус и содержание железа. Важно отметить, что в лаборатории не применяются экспресс-методы; все исследования проводятся в строгом соответствии с требованиями ГОСТ. Это гарантирует высокую степень точности измерений и надежность результатов.

Данные лабораторных исследований служат основой для принятия важных решений, в том числе для разработки программы по модернизации и строительству новых водозаборных узлов (ВЗУ) в округе. Это свидетельствует о серьезном подходе к улучшению инфраструктуры водоснабжения и повышению качества жизни граждан.

На сегодняшний день в лаборатории трудятся восемь высококвалифицированных специалистов, большинство из которых имеют стаж работы более 10 лет.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.