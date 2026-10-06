В Истре провели очистку газового фильтра котельной деревни Алехново

Специалисты газовой службы АО «Истринская теплосеть» проводят механическую очистку газового фильтра в котельной деревни Алехново муниципального округа Истра.

Фильтр — важный элемент системы газоснабжения котельного оборудования. Во время эксплуатации в нем накапливаются пыль, механические примеси и другие загрязнения. Своевременная очистка поддерживает нормальную пропускную способность фильтра, стабильную работу газового оборудования и надежную подачу топлива к котлам.

Механическая очистка фильтра — обязательная часть текущего технического обслуживания котельного оборудования. Регулярные работы помогают поддерживать его в исправном состоянии, своевременно выявлять возможные неисправности и обеспечивать безопасную эксплуатацию.

АО «Истринская теплосеть» продолжает плановое обслуживание объектов теплоснабжения муниципального округа Истра. Эти работы зачастую остаются незаметными для жителей, но помогают обеспечивать надежную работу системы теплоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.