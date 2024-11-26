сегодня в 12:30

В Истре проведут плановое обслуживание насосного оборудования на 10 объектах

На этой неделе специалисты АО «Истринская теплосеть» проведут плановое обслуживание насосного оборудования на 10 объектах, находящихся на балансе предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

В план вошли:

котельная пос. Глебовский — ремонт 2-х насосов К100-65-250;

котельная № 2 г. Дедовск — ревизия сетевого насоса в котельной и циркуляционного насоса в ЦТП на ул. Мира;

котельные п. Курсаково, с. Новопетровское, д. Кострово, д. Павловское — техобслуживание насосов;

с. Рождествено, ЦТП № 4 — ремонт сетевого насоса № 1;

г. Истра — обслуживание насосов центрального отопления на ЦТП № 5, а также техобслуживание насосов ГВС на ЦТП № 1;

котельная ПСО — замена торцевого уплотнения и крышки корпуса насоса ГВС № 1, обслуживание насосной группы.

Техническое обслуживание насосного оборудования на котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) играет критическую роль в обеспечении надежности и эффективности систем теплоснабжения. Регулярное обслуживание позволяет выявлять и устранять потенциальные неисправности до их возникновения, что снижает риск аварийных ситуаций и простоя оборудования. Это обеспечивает стабильную подачу тепла и горячей воды потребителям.

Работы будут проведены также и по другим направлениям, находящимся в ведении АО «Истринская теплосеть».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.