В Истре продолжаются работы по прокладке газопроводов

В городском округе Истра продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке газопроводов по программе «Социальная газификация». На этой неделе сотрудники газовой службы продолжают работать в деревнях Дубровское, Лужки и Раково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За весь период реализации президентской программы по социальной газификации, общее число домов, подключенных к голубому топливу в нашем округе составило 3404.

Только за период с 26 ноября по 10 декабря количество пусков газа в домовладения составило 42

Количество построенных отводов к домам — 90.

Число поступивших заявок за этот период дополнилось еще на 37.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.