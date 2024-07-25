В Истре продолжается капитальный ремонт кровель

Как сообщают в компании, работы ведутся строго по графику. В настоящее время работы ведутся на 18 адресах:

п .Агрогородок, д. 1;

п. Агрогородок, д. 2;

г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 3;

п. Снегири, ул. Мира, д. 6;

д.п. Снегири, ул. Московская, д. 29/2;

д.п. Снегири, ул. Московская, д. 31;

г. Истра, ул. Босова, д. 10;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 10;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 101;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 14;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 40;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 41;

д, Покровское, ул. Майская, д. 16;

д. Павловское, д. 17;

г. Истра, ул. Босова, д. 7;

с. Новопетровское, ул. Северная, д. 16;

г. Дедовск, ул. Волоколамская, д. 60/2;

г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, д. 2.

На завершающем этапе ремонт ещё десяти кровель:

г. Дедовск, ул. Клубная, д. 3;

г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 22;

д. Хуторки, д. 79;

г. Истра, ул. Советская, д. 36А;

г. Дедовск, ул. Победы, д. 1;

г. Дедовск, Спортивная, д. 2;

г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 5;

г. Дедовск, Энергетиков, д. 4;

с. Новопетровское, Северная, д. 11;

г. Дедовск, ул. Ногина, д. 3.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.