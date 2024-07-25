В Истре продолжается капитальный ремонт кровель
Фото - © https://vk.com/goistra
В городском округе Истра продолжается капитальный ремонт кровель. Работы выполняет подрядная организация фонда капитального ремонта ООО «Специализированный Застройщик «РусСтройГруп», сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Как сообщают в компании, работы ведутся строго по графику. В настоящее время работы ведутся на 18 адресах:
- п .Агрогородок, д. 1;
- п. Агрогородок, д. 2;
- г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 3;
- п. Снегири, ул. Мира, д. 6;
- д.п. Снегири, ул. Московская, д. 29/2;
- д.п. Снегири, ул. Московская, д. 31;
- г. Истра, ул. Босова, д. 10;
- п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 10;
- п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 101;
- п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 14;
- п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 40;
- п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 41;
- д, Покровское, ул. Майская, д. 16;
- д. Павловское, д. 17;
- г. Истра, ул. Босова, д. 7;
- с. Новопетровское, ул. Северная, д. 16;
- г. Дедовск, ул. Волоколамская, д. 60/2;
- г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, д. 2.
На завершающем этапе ремонт ещё десяти кровель:
- г. Дедовск, ул. Клубная, д. 3;
- г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 22;
- д. Хуторки, д. 79;
- г. Истра, ул. Советская, д. 36А;
- г. Дедовск, ул. Победы, д. 1;
- г. Дедовск, Спортивная, д. 2;
- г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 5;
- г. Дедовск, Энергетиков, д. 4;
- с. Новопетровское, Северная, д. 11;
- г. Дедовск, ул. Ногина, д. 3.
В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.