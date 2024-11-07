В Истре подключены к газу по программе еще 37 домовладений

По последним данным АО «Мособлгаз», в период с 21 октября до 6 ноября в нашем округе по программе «Социальная газификация» подключили еще 37 частных домовладений.

От жителей округа продолжают поступать заявки на участие в президентской программе. За указанный период их поступило еще 42.

Радует и статистика по количеству построенных отводов к домам. За 16 последних дней газовики построили еще 90 отводов, а это в среднем за один день по 4 отвода. Их наличие позволит собственникам домовладений в скором времени подключиться к газу на выгодных условиях.

Кроме этого, специалисты АО «Мособлгаз» сообщают о завершении строительно-монтажных работ в октябре в с. Новопетровское (строительство распределительного газопровода), в настоящее время ведутся работы в Котерево.

Чтобы стать участником программы социальной газификации, необходимо выполнить несколько шагов:

проверить, входит ли населенный пункт в программу

подготовить свой дом и собрать необходимые документы

подать заявку на сайте «Мособлгаза» или в офисе обслуживания клиентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.