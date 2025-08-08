В Истре планируют реконструировать водозаборный узел

В Московской области продолжается масштабная модернизация системы водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Истра.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла, расположенного в деревне Черная муниципального округа Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция водозаборного узла деревни Черная (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки реконструкция ВЗУ на земельном участке площадью 1 540 кв. м. Проектом необходимо предусмотреть производительность ВЗУ 960 куб. м/сутки воды питьевого качества, строительство двух новых резервуаров чистой воды (РЧВ) с рабочим объемом 1 000 куб. м каждый, модернизацию электросетевого хозяйства водозаборного узла и пр.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

