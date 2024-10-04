В Истре планируют провести капремонт более 3 км участков тепловых сетей. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Истра Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Павловская Слобода (в т. ч. ПИР). Общая протяженность участков тепловых сетей — 3025 метров.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.