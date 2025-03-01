В Истре планируют капитальный ремонт более 3 км участков теплосетей

В округе Истра планируют капитально отремонтировать более 3 км участков теплосетей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Истра.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации и выполнение работ по капитальному ремонту участков местных трубопроводов горячей воды в Истре, муниципальном округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 62 (в т. ч. ПИР)».

Планируется капремонт участков теплосети общей протяженностью 3600 м, система теплоснабжения в двухтрубном исполнении, способ прокладки будет определяться проектом.

Выполнение всех работ планируется завершить в 2027 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.