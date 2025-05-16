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В Истре отремонтировали кровли 44 многоквартирных домов с начала года

Текущий ремонт кровель — работа важная, ведь от состояния крыш зависит надежность всего здания и микроклимат в нем. Так, с начала года текущий (частичный) ремонт кровель, включающий замену и ремонт кровельного покрытия выполнен по 44 МКД. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Текущий ремонт кровли включает в себя усиление и замену отдельных элементов и устранение мелких дефектов. В случае необходимости заменяются небольшие участки изношенного покрытия, восстанавливается герметичность примыкания кровли к проходным элементам, дымоходам, парапетам, устраняются появившиеся трещины и щели. Точечно проводятся ремонты парапетов, водосточных систем, отливов.

Силами МБУ «ЖКУ м. о. Истра» текущий ремонт кровель выполнен на 28 многоквартирных домах (МКД), объем работ превысил 1 000 кв. м (работы проведены на 2х двускатных и 26 плоских кровлях).

Силами УК «АО Истринская теплосеть» текущий ремонт кровель выполнен на 16 МКД, общим объемом более 400 кв. м (все ремонты проведены на плоских кровлях).

На этой неделе, например, кровельные бригады МБУ «ЖКУ м. о.Истра» выполнили локальный ремонт на ул. Красный Октябрь в Дедовске: заменили мягкое рулонное покрытие — около 6 кв. м, выполнили промазку швов и примыканий битумом — 20 кв. м.

Работы проведены, прежде всего, с целью недопущения возникновения протечек. Работа продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.