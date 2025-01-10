В Истре организованы дополнительные пункты приема стеклотары

сегодня в 17:47

В муниципальном округе Истра расширяется список локаций куда можно утилизировать стеклотару из-под напитков и соков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пустую стеклотару лучше всего отдавать на вторичную переработку, таким образом это не только избавляет от ненужного, но и дает возможность стеклу обрести новую жизнь, сохраняя природные ресурсы.

Стеклотару можно сдать в специальные контейнеры на площадке «Мегабак» в Истре на ул. Ленина, д. 1.

Кроме этого, с прошлого года движение экоактивистов муниципального округа организовало дополнительные пункты приема стеклотары в ЖК «Новоснегиреский», где установили 4 экобокса в виде зеленых колокольчиков:

ул. Сиреневый бульвар, д. 1, на КП для КГО рядом с Экодомиком;

ул. Сиреневый бульвар, д. 5, на КП для ТКО;

ул. Сиреневый бульвар, д. 22, на КП для ТКО;

ул. Рождественский бульвар, д. 3, на КП для ТКО.

Еще 1 контейнер под стекло накануне нового года установили на площадке по сбору твердых коммунальных отходов в СНТ «Калинка».

Как отмечают экологи и экоактивисты, оставлять можно любую стеклотару (бутылки, баночки, банки), но обязательное условие — стеклотара должна быть чистой, без остатков кисломолочной, мясной, овощной, рыбной продукции.

Нельзя размещать фарфор, фаянс и другие предметы, изготовленные не из тарного стекла.

Также не допускается складирование в данные экобоксы оконных и других стекол.

Важно утилизировать полезные отходы правильно.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.