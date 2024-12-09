В Истре обновляют котельные и инженерные сети по итогам наказов избирателей

На основе собранных наказов и предложений от жителей городского округа Истра «Единой Россией» были определены приоритетные направления работы. В их числе повышение качества услуг ЖКХ и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Как отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов, благодаря народной программе, которую единороссы формировали вместе с жителями, в Подмосковье и в частности в округе Истра шаг за шагом проводится работа по обновлению котельных и инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба депутата регионального паралмента.

«По наказам жителей в Истре в этом году капитально отремонтировали котельную № 12 в мкр «Большевик», а также обновили 9,6 км теплосетей. Тема ЖКХ всегда была чувствительной, и на приемах, которые мы традиционно проводим, проблемы жилищно-коммунального хозяйства на первом месте. Народная программа на уровне муниципалитетов выполнена, но для партийцев интересы граждан, их насущные проблемы всегда были и остаются во главе угла. Поэтому появляются новые наказы, а с нашей стороны новые задачи, направленные на конкретные перемены в жизни каждого жителя. В числе новых наказов — модернизация двух котельных в г. Дедовск и п. Глебовский. Работы уже ведутся, а значит, в скором времени жители получат качественные коммунальные услуги», — рассказал Маликов.

Депутат добавил, что работа по собранным новым заказам продолжится и в будущем: в следующем году завершат реконструкцию двух котельных в Истре и с. Павловская Слобода, а в 2027-м проведут капремонт 3 котельных в Дедовске, а также в деревне Кострово, с. Новопетровское, с. Онуфриево, п. Курсаково, отремонтируют почти 21 км теплосетей в Истре, Дедовске, с. Рождествено, д. Покровское и с. Павловская Слобода. Таким образом, качество теплоснабжения улучшится еще для 29,5 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.