В Истре объявлен конкурс на реконструкцию водозаборного узла

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборного узла городском округе Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция водозаборного узла № 1 г. Дедовск (в т. ч. ПИР)». Проектом необходимо предусмотреть строительство станции водоподготовки (обезжелезивания) в отдельном павильоне, строительство двух новых резервуаров чистой воды (РЧВ), производительность станции 7 500 куб. метров в сутки воды питьевого качества и др. мероприятия по реконструкции.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.