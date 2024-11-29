В Истре объявлен конкурс на капремонт более 2 км сетей водоснабжения

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов воды по мероприятиям: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Больничная от ул. Гагарина до д. 8 (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Клубная от ул. Гагарина до ул. Спортивная (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Спортивная (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Комарова (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Гагарина от ГСК до ул. Клубная (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Жукова, ул. Курочкина (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Гагарина от ул. Клубная до ул. Ногина (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Ногина (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Главная от Школьного проезда до ул. Гвардейская (в т. ч. ПИР)», «Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Дедовск ул. Главная от ул. Гвардейской до ул. Комарова, ул. Клубная до ул. Спортивная (в т. ч. ПИР)». Ремонтные работы сетей водоснабжения будут проходить в г. Дедовск по следующим адресам: ул. Больничная от ул. Гагарина до д. 8, ул. Клубная от ул. Гагарина до ул. Спортивная, ул. Спортивная, ул. Комарова, ул. Гагарина от ГСК до ул. Клубная, ул. Жукова, ул. Курочкина, ул. Гагарина от ул. Клубная до ул. Ногина, ул. Ногина, ул. Главная от Школьного проезда до ул. Гвардейская, ул. Главная от ул. Гвардейской до ул. Комарова, ул. Клубная до ул. Спортивная.

Общая протяженность — 2175 метров.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.