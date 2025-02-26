В Истре модернизируют более 50 контейнерных площадок в 2025 году

Вопрос содержания контейнерных площадок обсудили в рамках еженедельного заседания правительства региона под руководством Андрея Воробьева. Этой теме всегда уделяется внимание, особенно в преддверии наступления весеннего периода, сообщает пресс-служба администрации Истры.

На территории муниципального округа Истра расположены 558 контейнерных площадок, наибольшую часть которых, а это 485, обслуживает МБУ «ДОДХИБ». Содержание остальных находится в ведении управляющих компаний. В рамках работы, проводимой в округе, по борьбе с образованием навалов мусора, в муниципалитете реализуется программа по модернизации и реконструкции контейнерных площадок.

Так, к примеру в прошлом 2024 году реконструкция с установкой дополнительных бункеров была проведена на 14 площадках, расположенных в Истре и Дедовске, а также на территориях Павловской Слободы, Бужарово, Новопетровского и Ермолинского.

Также на 50 муниципальных площадках для складирования отходов было увеличено и количество баков, установлены 8-кубовые бункеры для крупногабаритных отходов.

В 2025 году объем работ по реконструкции контейнерных площадок будет увеличен более чем в 3 раза. Запланирована модернизация 53 контейнерных площадок, а также доустановка более 80 контейнеров, объемом 1,1 куб. метров и 79 бункеров для крупногабаритных отходов. В адресный перечень вошли точки, где наиболее часто фиксируются случаи образования навалов и перенакопления мусора.

Кроме этого, в целях снижения нагрузки на контейнерные площадки и приобщения жителей к раздельному сбору отходов на территории округа установлены 14 фандоматов по сбору пластиковых и алюминиевых бутылок, а также 8 шкафов по приему текстиля. С адресами их расположения можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.