В Истре функционирует новая система интеллектуального контроля котельных

АО «Истринская теплосеть» перевела обслуживание тепловых узлов на цифровой уровень. В котельных предприятия проведен монтаж современных «умных» датчиков, которые круглосуточно снимают ключевые показатели работы оборудования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С наступлением отопительного сезона теплотехники могут в режиме реального времени, через специальное мобильное приложение, отслеживать критические параметры: температуру и давление теплоносителя, КПД котлов и вибрации. Это не просто данные, а инструмент для прогнозирования.

Важно, что система сама оповестит инженера о малейших отклонениях от нормы, позволяя устранять неполадки до того, как они перерастут в серьезную аварию или перебой в подаче тепла.

Кроме того, это дает также и проактивное обслуживание: техники переходят от планового «ремонта по графику» к обслуживанию по фактическому состоянию оборудования. Это повышает надежность и продлевает срок службы котлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.