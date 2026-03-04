сегодня в 20:00

В Ираке заявили о прекращении подачи электроэнергии во всех провинциях

Во всех провинциях Ирака произошло полное прекращение подачи электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

В настоящий момент неизвестно, что именно вызвало такие масштабные отключения.

В соцсетях появились ролики с темными улицами и блэкаутом.

По предварительной информации, свет по всей стране отключили из-за кибератаки Израиля на главную электростанцию страны. В настоящий момент ведется расследование для установления точных причин, восстановления работы электростанций и линий электропередачи.

