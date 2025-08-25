В Институтской части города Дубна заменят 1,5 км труб к отопительному сезону

В Дубне продолжается масштабная модернизации теплосетей в Институтской части города. В этом сезоне заменяют полтора километра труб — магистральных и внутриквартальных. Работы проводит отдел главного энергетика Объединенного института ядерных исследований. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Модернизация позволит обеспечить более качественное и надежное теплоснабжение на улицах Мичурина, Ленинградской и Инженерной. С той же целью проводится капитальный ремонт труб на улице Моховой. На проведение работ дирекция Объединенного института ядерных исследований выделила порядка 260 млн рублей. На модернизацию и капитальный ремонт тепловых сетей из них потрачена половина, вторая — на поддержание котельных в рабочем состоянии.

«В этом году благодаря решению дирекции и лично директор ОИЯИ Григория Владимировича Трубникова мы смогли продолжить активные работы по модернизации котла на Восточной котельной, которая питает теплом жителей этого района, а также закупили необходимое количество резервного топлива, мазута, на обе котельные», — сообщил главный энергетик ОГЭ ОИЯИ Игорь Кошелев.

Работы по замене труб завершат 15 сентября. К концу сентября на участке закончится благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«А до 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, что в 2024 году, мы это помним, конец сентября — начало октября были достаточно холодными, и уже систему нужно было иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.