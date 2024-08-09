В июле штрафы за парковку возле мусорных баков Подмосковья составили 500 тыс руб

Большая часть штрафов в июле пришлась на автовладельцев городского округа Котельники — более 110 тыс. рублей, Ленинский округ — 105 тыс. рублей, а также Одинцово и Красногорск — по 30 тыс. рублей.

«Фиксировать нарушителей нам помогает большой набор механизмов. В частности, за июль камеры «Безопасного региона» выявили 49 владельцев автотранспортных средств за незаконным сбросом отходов у контейнерных площадок. Также привлекаются Мобильные комплексы, которые с помощью искусственного интеллекта выявляют запаркованные места. Благодаря и с начала месяца эвакуировали 28 автомобилей. Безусловно, делаем ставку и на приложение «Народный инспектор». Только за последний месяц через него получено 57 материалов о нарушениях и составлено протоколов на 310 тыс. рублей», — отметил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

Тема мусорных навалов находится в центре внимания министерства. Именно поэтому с июля усилилась работа с запаркованностью контейнерных площадок.

В соответствие с Кодексом об административных правонарушениях владельцы незаконно припаркованных автотранспортных средств будут получать наказание в виде штрафа, а также эвакуацию авто.