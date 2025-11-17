В Химках завершается замена водопроводной сети

Ремонтные работы по замене водопроводной сети в городском округе Химки подходят к концу.

Как отметил гендиректор ОАО «Химкинский водоканал» Виктор Голомзин, работы идут в рамках инвестиционной программы. Специалисты перекладывают 1310 пог. м труб, стальные меняются на пластиковые, также меняют 26 колодцев.

«Сейчас состояние задвижек неудовлетворительное — износ порядка 90%», — сказал Голомзин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что работы затрагивают 24 тыс. потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — отметил Андрей Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.