В Химках возобновили отопительный сезон с 1 мая

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Глава подмосковных Химок заявила о возобновлении отопительного сезона с 1 мая

С четверга, 1 мая, в городском округе Химки из-за похолодания возобновляется отопительный сезон, сообщила глава муниципалитета Елена Землякова.

«Уважаемые жители! С 1 мая в Химках возобновляется отопительный сезон», — написала Землякова в своем Telegram-канале.

Глава городского округа подчеркнула, что в настоящее время специалисты уже приступили к подаче теплоснабжения в жилые дома и социальные объекты.

Землякова добавила, что отопительный сезон завершится, когда температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 8 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.