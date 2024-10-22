Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:58

В Химках восстановили холодное водоснабжение за двое суток

В территориальный отдел № 7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение собственника жилого помещения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 64 на протечку инженерных коммуникаций холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторский состав в адрес управляющей организации «Высокие Стандарты Качества-Сервис» выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при содержании многоквартирного дома.

В результате принятых мер силами управляющей организации за двое суток проведены сварочные работы на стояке холодного водоснабжения, расположенного на 11 этаже в подъезде № 5 в указанном МКД.

После проведения работ сотрудники территориального отдела зафиксировали, что инженерные коммуникации находятся в удовлетворительном состоянии и холодное водоснабжение подаётся жителям в полном объёме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.