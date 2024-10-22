В Химках восстановили холодное водоснабжение за двое суток
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В территориальный отдел № 7 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило обращение собственника жилого помещения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 64 на протечку инженерных коммуникаций холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторский состав в адрес управляющей организации «Высокие Стандарты Качества-Сервис» выдал предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при содержании многоквартирного дома.
В результате принятых мер силами управляющей организации за двое суток проведены сварочные работы на стояке холодного водоснабжения, расположенного на 11 этаже в подъезде № 5 в указанном МКД.
После проведения работ сотрудники территориального отдела зафиксировали, что инженерные коммуникации находятся в удовлетворительном состоянии и холодное водоснабжение подаётся жителям в полном объёме.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.