В Химках включат ремонт стояков в план капремонта

Личный прием граждан прошел в правительстве Подмосковья по вопросам капремонта дома на улице Спартаковская в Химках. Заместитель министра ЖКХ региона Игорь Тимофеев поддержал включение ремонта лежаков и стояков водоотведения в план работ при условии проведения общего собрания собственников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На прием обратились два жителя дома на улице Спартаковская. Они попросили перенести сроки замены лежаков и стояков водоотведения, так как считают состояние сетей неудовлетворительным.

Краткосрочный план капитального ремонта на 2026–2028 годы уже сформирован и реализуется, в ближайшее время начнется подготовка плана на 2029–2031 годы. В доме ранее запланировали ремонт внутреннего и фасадного газопровода с установкой датчиков контроля загазованности при газовых проточных водонагревателях. С учетом комплексного подхода принято решение дополнительно включить замену лежаков и стояков. Для этого жителям необходимо инициировать общее собрание собственников и официально оформить решение.

В министерстве напомнили, что даже при включении работ в план капитальный ремонт невозможен без доступа специалистов в квартиры. Через жилые помещения проходят общедомовые коммуникации, и без допуска нельзя заменить трубы, провести опрессовку и проверить герметичность системы. Если хотя бы в одной квартире не обеспечат доступ, заменить стояк по всему вертикальному участку будет невозможно, а подъезд или дом могут остаться без ремонта.

Узнать сроки проведения капитального ремонта можно на интерактивной карте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке https://fkr-mosreg.ru/map/. Информация обновляется по мере корректировки планов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.