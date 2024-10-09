В Химках в ходе рейда выявили 10 нарушения за незаконный сброс отходов

Сотрудники управления территориальной безопасности и противодействия коррупции на постоянной основе проводят рейды по несанкционированной утилизации отходов на контейнерных площадках. Всего с начала лета благодаря камерам «Безопасный регион» было зафиксировано 10 нарушений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 200 тысяч рублей», — отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Строительный мусор необходимо выбрасывать только на специально оборудованные площадки. К таким отходам относятся остатки стройматериалов после ремонта или отделки квартиры, мелкий сор, пыль, обломки, крошки и упаковки. Также в баки и контейнеры у дома запрещено выбрасывать: строительные смеси, кровельные материалы, доски, брёвна, оконные рамы, кирпичи и блоки, рулоны старых обоев и керамическую плитку.

На сайте Минэкологии есть реестр легальных перевозчиков стройотходы.рф, куда каждый житель Подмосковья может зайти, посмотреть и выбрать понравившегося ему отходоперевозчика. Там же можно оставить заявку на вывоз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.