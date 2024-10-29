В Химках увеличили количество снегоуборочной техники

В городском округе Химки идет активная подготовка к зимнему сезону. Всего в этом году коммунальщикам предстоит содержать в чистоте 1150 дорог, более 490 дворов, а также 105 парков, скверов, аллей и других общественных пространств, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

План повышения эффективности уборки муниципалитетов стал одним из центральных вопросов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Мы в этом году увеличили на 30% лимиты на содержание дорог. В прошлом году зима была рекордно снежной. И мы видим справедливый запрос жителей на то, чтобы дороги убирались. Поэтому усиливаемся и дорожной техникой, и всем, чем можно», — отметил Андрей Воробьев.

Так, в распоряжение Химок поступило 32 единицы коммунальной техники: 5 экскаваторов-погрузчиков, 5 мини-погрузчиков и 22 ручных роторных снегоуборщика. Спецтехнику и оборудование для зимнего содержания территории передали при поддержке губернатора и заместителя председателя Правительства Владислава Мурашова, Минчистоты Московской области.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также в распоряжение Объединенного городского хозяйства Химок поступят газели, самосвалы, тракторы и ломовоз. Их использование позволит увеличить скорость уборки снега в 2,5 раза. В случае особенно сильных снегопадов число техники увеличат за счет подрядных организаций. Кроме того, для повышения качества и скорости уборки на отдаленных территориях, в Лунево и Сходне появились новые базы для хранения инвентаря и противогололедных материалов.

Особое внимание коммунальные службы уделят очистке проходов к остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам. Весь собранный снег будет вывозиться с городских территорий на специализированные площадки.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.