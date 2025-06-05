В Химках стартуют работы по модернизации контейнерных площадок

В Химках с 16 июня стартуют работы по обустройству контейнерных площадок. Модернизацию проведут как на уже существующих площадках, так и на новых точках, где ранее не было организованного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленные площадки будут приведены к единому стандарту: специалисты обеспечат удобный и безопасный подъезд спецтехники, защиту контейнеров от погодных условий и создадут более чистое и аккуратное пространство рядом с жилыми домами.

План сформирован на основе обращений жителей, по итогам мониторинга профильных служб. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Сходне, Левобережном, Луневском и Кутузовском. Всего в перечне — более 20 адресов, с ними можно ознакомиться по ссылке.

Список является предварительным и будет дополняться. Адреса для включения в программу могут расширяться в зависимости от поступающих обращений от жителей и технической оценки территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.