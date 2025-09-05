В Химках стартовали работы по обновлению подъездов

В Химках продолжаются работы по обновлению подъездов в многоквартирных домах. Сейчас специалисты завершают ремонт в доме №66 на Юбилейном проспекте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В подъездах установили новые окна и тамбурные двери, покрасили стены и обновили напольную плитку. Специалисты также заменили изношенные участки перил и пандусы, отремонтировали входные группы.

«Остались финальные работы по остеклению одной из входных групп, а также по замене нескольких участков плитки. Все работы завершим до конца этой недели», – рассказал ведущий инженер управляющей компании Омар Худавердиев.

Ранее мы рассказывали о ремонте подъездов на Парковой, 5, 6, Спартаковской, 12, 16, Мичурина, 4, Санаторий имени Артема Сергеева, 1, 2, Московской, 2 и Мира, 2 в микрорайоне Подрезково, Молодежной, 6, 12/9, проспекте Мельникова 2\1.

В этом году подъезды ремонтируют в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Работы проводят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.