В Химках стартовал отопительный сезон

В Химках продолжается постепенная подача отопления. Школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты уже подключены к тепловым пунктам. С 29 сентября отопление запустят в жилых домах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работа всех объектов теплоснабжения — на контроле у главы Химок. Вместе с заместителем по вопросам ЖКХ Александром Сорокиным и директором Химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Сергеем Чубаровым Елена Землякова осмотрела Районную тепловую станцию № 240 на Нагорном шоссе. РТС является одной из крупнейших в округе и стратегически важной. Она питает более 250 многоквартирных домов и более 50 социальных объектов.

«Станция работает на расчетной мощности 240 Гкал, температура теплоносителя — 95 градусов. Дежурство — круглосуточное. Внутри находится четыре экологичных котла с минимальным выбросом вредных веществ. Рабочий состав — три котла. Оборудование полностью автоматизировано», — рассказала Елена Землякова в своем телеграм-канале.

По всем вопросам жители могут обратиться в управляющую компанию. Заявки также можно оставлять по телефону горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01. Колл-центр работает круглосуточно.

В ходе подготовки к сезону специалисты «ТСК Мосэнерго» провели гидравлические и температурные испытания, обновили 24 километров тепловых сетей и модернизировали центральные тепловые пункты: установили современные датчики температуры, автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.