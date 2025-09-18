В Химках ремонтируют подъезды на проспекте Мельникова

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Химках продолжается ремонт подъездов. Работы ведут в многоквартирных домах в Старых и Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас специалисты ремонтируют подъезды в тринадцатиэтажном доме № 2/1 на проспекте Мельникова. Рабочие покрасили потолки, стены и мусоропроводы, обновили ступеньки и перила лестниц, а также входные группы. Кроме того, специалисты заменили почтовые ящики и светильники, привели в порядок внутреннюю проводку.

В доме № 2/1 на проспекте Мельникова ремонтируют четыре подъезда. Везде работы ведут одновременно. Ведущий инженер Омар Худавердиев рассказал, что в подъездах № 3, 4, 5 осталось восстановить напольное покрытие. Готовность подъезда № 6 составляет 70%. Ремонт планируют завершить до 27 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.